Stiri pe aceeasi tema

- Italienii au intampinat perturbari in calatorii vineri, intrucat lucratorii din transport și alți angajați din sectorul public din doua dintre cele mai mari sindicate ale țarii au intrat in greva in semn de protest fața de planurile bugetare ale guvernului pentru anul 2024, noteaza Reuters. Greviștii…

- Mii de angajati din sectorul public si din transporturi au participat vineri in Italia la o greva pentru a protesta, la apelul sindicatelor, impotriva bugetului pe 2024 pregatit de guvernul ultraconservator condus de Giorgia Meloni, relateaza AFP. Meloni si guvernul sau sunt acuzati de grevisti ca folosesc…

- Mii de angajati din sectorul public si din transporturi au participat vineri in Italia la o greva prin care au protestat, la apelul sindicatelor, impotriva bugetului pe 2024 pregatit de guvernul ultraconservator condus de Giorgia Meloni, relateaza AFP. Meloni si guvernul sau sunt acuzati de grevisti…

- Mii de angajati din sectorul public si din transporturi au participat vineri in Italia la o greva pentru a protesta, la apelul sindicatelor, impotriva bugetului pe 2024 pregatit de guvernul ultraconservator condus de Giorgia Meloni, relateaza AFP.

- In vreme ce unii observatori avertizeaza cu privire la ascensiunea populismului extremist in UE, in perspectiva alegerilor europene de anul viitor, o analiza a New York Times constanta deocamdata eșecurile unuia dintre exponenții acestui curent, Viktor Orban, care pare sa fi ramas fara aliați majori…

- Italia a evitat la limita recesiunea, in trimestrul trei din 2023Economia Italiei a stagnat in trimestrul trei din 2023, evitand la limita recesiunea, intr-o perioada in care premierul Giorgia Meloni se lupta sa mentina cresterea economica in timp ce limiteaza nivelul datoriei, transmite Bloomberg.…

- Nu este posibila "nicio negociere" in acest moment cu Israelul atat timp cat continua ostilitatile, a declarat luni, 9 octombrie, pentru AFP, un responsabil al miscarii palestiniene Hamas, cu sediul la Doha, potrivit Agerpres."Operatiunea militara continua, iar rezistenta, condusa de Brigazile Al-Qassam…

- Strainii care mint in legatura cu varsta lor pentru a beneficia de un sistem de protecție rezervat minorilor neinsoțiți care sosesc in Italia vor fi expulzați, in conformitate cu un decret de securitate care se așteapta sa fie aprobat miercuri de cabinetul Giorgia Meloni.