Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat o noua colaborare, Jolie feat Veve, cover dupa “Santa, Can’t You Hear Me”. O, ce veste minunata, s-a lansat o noua piesa, o colaborare intre Jolie și Veve, care au inregistrat un cover dupa melodia “Santa, Can’t You Hear Me” interpretata in varianta originala de Kelly Clarkson & Ariana Grande.…

- Olly Murs a lansat single-ul “I Hate When You’re Drunk”. Este una dintre piesele remarcabile de pe viitorul sau album „Marry Me”, lansat pe 2 decembrie. Melodia a fost scrisa de Olly, David Stewart și Jessica Agombar, produsa de David Stewart și mixata de Ash Howes. Piesa este un pop imn si o vom canta…

- Trupa Springtime Band 2.1 a lansat videoclipul piesei „Credința in iubire”, o compoziție cu muzica semnata de Valentin Ivanescu, pe versurile Ceciliei Ivanescu. Melodia a fost inregistrata in luna aprilie a acestui an in studioul Loris Music din Timișoara și a fost prezentata la Radio Timișoara și Radio…

- Chelsea Cutler a lansat „Men On The Moon”. Piesa sosește dupa saptamani in care a fost prezentata pe rețelele de socializare și a interpretat-o ​​live in turneu, creand așteptarea fanilor și semnaland inceputul unui nou capitol pentru artist. Pe melodie, Chelsea canta pe o melodie in care se regaseste…

- ,,Move like that”, piesa cu vibe de festival nascuta in cadrul proiectului UNTOLD SESSION by DEMOGA Music este acum disponibila pe Spotify, YouTube, ‎Apple Music, Amazon Music și Deezer. ,,Move like that” este melodia produsa de Sambo și SBSTN și poate fi ascultata aici. ,,Move like that reprezinta…

- Formația KRYPTON a lansat astazi, 4 noiembrie 2022, un nou single, intitulat „Iarta-ma”, impreuna cu noul solist vocal – Dragoș Moldovan, caștigatorul concursului Vocea Romaniei. Noua melodie a trupei poate fi ascultata pe Youtube la linkul de mai jos: In toamna acestui an, trupa KRYPTON a inceput colaborarea…

- Piesa este inclusa pe coloana sonora a filmului "Black Panther: Wakanda Forever" și ii este dedicata lui Chadwick Boseman, interpretul personajului principal din primul film "Black Panther". Actorul a murit in 2020, la 43 de ani, rapus de cancer.In doar 14 ore de la lansare, piesa „Lift Me Up” are aproape…

- Piesa este inclusa pe coloana sonora a filmului "Black Panther: Wakanda Forever" și ii este dedicata lui Chadwick Boseman, interpretul personajului principal din primul film "Black Panther". Actorul a murit in 2020, la 43 de ani, rapus de cancer.In doar 14 ore de la lansare, piesa „Lift Me Up” are aproape…