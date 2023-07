Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timișoara a lansat ieri proiectul UPT Campus Creativ, parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”. Cu aceasta ocazie, inițiatorii proiectului, echipa UPT și Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare, au…

- Timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o noua piesa, care poarta numele de „Cearta-ma!“, videoclipul melodiei fiind realizat de Manderseit Alexandru. „M-am lasat inspirata de certurile romanilor și astfel mi-am dorit sa transfom cearta in arta. De aici, am scris cu toata dragostea pentru voi,acest cantec…

- D4vd a lansat piesa “Don’t Forget About Me”, care va fi inclusa pe viitorul sau EP. Petals To Thorns va fi lansat pe 26 mai. Ranit și implorand, piesa descrie in detaliu sfarșitul unei relații. Acesta este obsedat de ce au mers lucrurile prost, deoarece dispariția din memorie este prea dureroasa. Piesa…

- Zoli Toth a lansat recent piesa „Ciao”, una din melodiile pe care le-a compus cu doi ani in urma special pentru apariția sa in cadrul manifestarilor prilejuite de Ziua Timișoarei, videoclipul fiind extras din concertul pe care artistul l-a susținut in studiourile TVR. Alaturi de el se afla Diana Ciudin,…

- Coi Leray a lansat “Bops”. Piesa o gasește pe Coi demonstrand cu mandrie succesul ei ca artist de top. „Bops” urmarește o lista impresionanta de piese, pe langa cele mai recente colaborari cu David Guetta la „Baby Don’t Hurt Me” și „Flip A Switch” a lui Raye de la inceputul acestei luni. Anul 2023 este…

- Muzicianul Zoli Toth, unul din ambasadorii culturali ai orașului Timișoara a lansat recent o noua varianta live a piesei „Cocoon”, videoclipul fiind extras din concertul pe care artistul l-a susținut in studiourile TVR. Alaturi de el se afla Diana Ciudin, Diana Sabau, Larisa Retegan și Alexandra Caplescu,…

- Vineri, 21 aprilie 2023, la Teatrul Național din Craiova, Naționalul timișorean va prezenta spectacolul HAMLET dupa William Shakespeare in cadrul evenimentului internațional „Poduri de teatru”. Organizatorii au ținut ca, in spiritul tematicii festivalului, sa construiasca un pod teatral catre Capitala…

- Anul 2023 marcheaza un moment important in expansiunea brandului CUPRA, odata cu lansarea unui nou showroom in zona de vest a țarii. Noul spațiu ofera o perspectiva clara ȋn ceea ce privește viziunea marcii: un brand provocator, urban și independent. CUPRA devine rapid un brand global, dezvoltand ȋn…