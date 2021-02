Melodia Zilei: Mira - Nave Spatiale- Official Video

Stiri pe aceeasi tema

- ANTONIA revine cu single-ul ”Dinero”, o piesa latino in engleza și spaniola, in colaborare cu Yoss Bones, o artista rap din Mexic. „Am lucrat pentru ”Dinero” cu Alex Parker și Marius Dia, cei care au facut și ”Matame”, și le mulțumesc, sper sa aiba și aceasta piesa cel puțin succesul celeilalte. Yoss…

- Smiley si Killa Fonic se afla in Top Trending pe locul 20 cu cel mai nou hit al lor " Lasa inima sa zbiere". Piesa a fost lansata pe 12 februarie 2021 si are deja peste 30.000 de like uri. Videoclipul a strans 775.202 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Smiley ...

- Feli se afla in Top Trending pe locul 6 cu cel mai nou hit al ei, ldquo; Bade, tu esti pui de drac ". Videoclipul a strans 1.006.154 de vizionari. Piesa are deja mii de like uri si share uri. Muzica le apartine Feliciei Donose, lui Florin Boka si lui Serban Cazan . Textul a fost compus de Felicia Donose…

- Holy Molly este o artista extrem de senzuala, cu o voce a carei profunzime ramane intiparita in minte. Dupa ce primele sale patru single-uri au strans milioane de vizualizari pe YouTube și s-au auzit in țari precum Germania, Polonia, Rusia și Romania, Molly revine cu o noua piesa cu un mesaj puternic…

- Antonia se afla in Top Trending pe locul 18 cu cel mai nou hit al ei, ldquo; Taifun". Antonia a inceput anul cu un nou single. ldquo; Taifun" este o piesa de dragoste compusa de Alex Velea si Theea Miculescu si produsa de Razvan Matache. Piesa a fost lansata pe 18 ianuarie 2020 si are deja peste 20.000…

- Carla 39;s Dreams se afla in Top Trending pe locul 13 cu cel mai nou hit al lor, ldquo; Simplu si Usor". Piesa a fost lansata pe 29 decembrie 2020 si are deja zeci de mii de like uri. Videoclipul a strans 1.405.293 de vizionari. ...

- Celebra Alina Eremia se afla in Top Trending pe locul 14 cu cel mai nou hit al lor, ldquo; Sa fii fericit ".Muzica ii apartine lui Florian Rus, Costel Dominteanu, Alina Eremia. Textul piesei este compus de Florian Rus, Alina Eremia, Bogdan TodorVideoclipul a strans 2.420.012 de vizionari. Piesa are…