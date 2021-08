Melodia zilei: Dirty Nano ✖ Carla's Dreams ✖ EMAA - N-aud | REMIX

Stiri pe aceeasi tema

- Ami se afla pe locul 18 in Top Trending pe YouTube, cu noua sa piesa "O fata obisnuita".Melodia a fost lansata pe 28 iulie 2021 si are deja peste 9.000 de aprecieri.Videoclipul a strans peste 370.000 de vizualizari.Sursa foto si video: YouTube.com AMI Official ...

- Carla 39;s Dreams x EMAA se afla pe locul 4 in YouTube Trending cu noua lor piesa "N aud".Melodia a fost lansata pe 13 iulie 2021 si are deja 44.000 de aprecieri.Videoclipul a strans peste 1 milion de vizionari.Sursa foto si video: YouTube.com Carla 39;s Dreams ...

- Smiley este unul dintre cei patru jurați ai show-ului „SuperStar”. Alaturi de Raluka, Marius Moga și Carla’s Dreams, el va alege tanarul sau tanara care se va transforma dintr-o persoana obișnuita intr-un star muzical.A fost jurat la „Vocea Romaniei”, chiar și la „Romanii au talent”, iar acum a acceptat…

- Andra si Lil Eddie Edwin Serrano se afla in Top Trending pe locul 22 cu cel mai nou hit al lor "Invisible". Piesa a fost lansata pe 15 iunie 2021 si are deja peste 23.000 de like uri. Videoclipul a strans 1.204.488 de vizionari.Sursa foto video: Youtube Andra ...

- Carla’s Dreams face parte din juriul emisiunii „SuperStar” Romania, alaturi de Smiley, Marius Moga și Raluka. Intr-un interviu acordat recent, artistul a declarat ca a acceptat provocarea de a juriza un concurs muzical și din prisma faptului ca din cauza pandemiei, industria muzicala din Romania a ramas…

- Iata ca a venit momentul mult asteptat, dupa ce Pro TV a anuntat, in luna februarie, ca a cumparat licenta internationala si ca va aduce in Romania show-ul SuperStar. Click a fost la primele filmari ale productiei si a aflat ca dintre jurati fac parte Smiley, Marius Moga, Raluka si Carla's Dreams.

- Duminica au fost anunțați membrii juriului SuperStar Romania. Smiley, Raluka, Marius Moga și Carla’s Dreams vor fi jurații primului sezon SuperStar Romania. PRO TV anunța ca filmarile au inceput, dar nu a oferit și o data de la care show-ul SuperStar Romania va fi difuzat. ”Spuneam de curand ca ma pregatesc…

- Alina Eremia se afla pe locul 8 in Top Trending pe YouTube, cu noua sa piesa "Gandurile mele".Melodia a fost lansata pe 28 mai 2021 si are deja peste 18.000 de aprecieri.Videoclipul a strans peste 800.000 de vizualizari. Sursa foto si video: YouTube.com Alina Eremia ...