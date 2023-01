Stiri pe aceeasi tema

- O noua melodie lansata joi de Shakira in care il ataca direct pe Gerard Pique și pe actuala lui partenera a fost vizionat de peste 70 de milioane de ori in 24 de ore, devenind cel mai ascultat cantec latino pentru aceasta perioada de timp, transmite BBC . Melodia, intitulata „BZRP Music Session #53”,…

- Ucraineanca Yuliya Gerasymova (33 de ani), cea mai populara voleibalista a planetei in mediul online, a fost prezentata la CS Rapid. Yuliya Gerasymova, ultima data la Roleski Grupa Azoty, in Polonia, a fost prezentata la CS Rapid. Sportiva din Ucraina a devenit celebra in toata lumea iarna trecuta,…

- O vloggerița din Italia, cu radacini moldovenești, a reușit sa promoveze bucatele din țara noastra, intr-un video pe youtube care a depașit 1 milion de vizualizari. Este vorba despre Rosie Maio, dupa numele de pe Youtube, in varsta de 24 de ani care locuiește in Italia, alaturi de sora sa mai mica și…

- Dupa mai multe negocieri Shakira și Gerard Pique, au ajuns la un acord. Cantareața i-a interzis fostului jucator de la Barcelona sa se mute cu noua iubita in casa in care au locuit impreuna, asta dupa ce cei doi au scos la vanzare vila in valoare de 10 milioane de euro.

- Lansata de doar cateva zile piesa cantata de ANDRA și Smiley – Doar vina ta! a adunat deja cateva milioane de vizualizari. Mai exact, piesa „Doar vina ta” lansata de Andra, vocea inconfundabila originara din Campia Turzii, in colaborare cu Smiley este locul 1 in Trending Youtube. Cu peste 3 milioane…