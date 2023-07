Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Romani de ocazie a inceput cu o surpriza de proporții pentru Melissa! Tanara din Guatemala a ieșit in parc cu prietena ei, Malina, iar cele doua au primit inghețata gratuit. Melissa a reușit sa il farmece pe vanzator cu frumusețea ei, dupa o intamplare neplacuta.

- Comunicat Alfredo Seafood Conform estimarilor Alfredo Seafood, companie romaneasca de top pe segmentele import, procesare, distribuție pește și fructe de mare și lider de piața pe categoria de pește proaspat ambalat, piața de creveți in Romania a continuat sa creasca cu aproximativ 15% in primul trimestru…

- Piata de ecommerce din Romania devine tot mai puternica in Europa de Sud-Est, cu o crestere mai rapida decat media globala, de 16,6% pe an, ajungand astfel la o valoare totala de 10 miliarde de euro pana in 2025, iar comertul electronic va fi folosit de 54% dintre locuitorii tarii, conform datelor din…

- Romani de ocazie este cea mai noua emisiune care va fi difuzata la Antena Stars vara aceasta, in fiecare zi de luni și marți, incepand cu ora 21:00. Așa cum ii spune și numele, reality show-ul va dezvalui telespectatorilor prin ce situații delicate și comice pot trece vedetele nascute peste hotare,…

- Producatorii romani de salam de Sibiu și alte produse din carne de porc vor putea exporta și pe piața din SUA, in anumite condiții, dupa ce autoritațile americane de siguranța alimentara au stabilit ca standardele legale in domeniu, din Romania, corespund exigențelor din Statele Unite.

- EA SPORTS introduce un nou echipament in FIFA 23 Ultimate Team, inspirat din motive tradiționale romanești, continuand astfel promovarea conținutului local pentru al 4-lea an consecutiv. Cu un design minimalist, elementele specifice folclorului au fost aduse in lumea fotbalului. „Ne bucuram sa le oferim…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 3,8% in primul trimestru luand in calcul indicele BET-TR, insa aceasta evolutie a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, arata Bursa de Valori Bucuresti (BVB).Sapte listari au avut loc in primul trimestru la Bursa, in valoare totala de 428 milioane…