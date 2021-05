Melinda Gates afirmă în actele de divorț că mariajul ei este "rupt iremediabil" Bill și Melinda Gates traiau deja separat înainte de a anunța public luni ca vor divorța dupa 27 de ani de mariaj, potrivit actelor de divorț depuse de soția cofondatorului Microsoft citate de Insider.



Melinda Gates a depus luni actele de divorț, afirmând ca mariajul sau este &"rupt iremediabil&", documentele aratând ca Bill Gates este listat ca pârât și ca acesta le-a semnat.



Cei doi au anunțat luni ca vor divorța prin mesaje identice postate pe conturile lor personale de Twitter.



