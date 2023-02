Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Puya a recunoscut ca e gelos atunci cand a aflat ca se schimba echipele. Cum a reacționat concurentul de la America Express - Drumul Aurului atunci cand a vazut-o pe soția lui, Melinda, in rochie de mireasa alaturi de Nelu Cortea.

- Episodul cu numarul 17 de la America Express - Drumul Aurului a adus multe emoții pentru concurenții din emisiune și asta pentru ca Melinda a primit o lecție importanta de viața de la un localnic din Guatemala. Cand i-a auzit povestea de viața, soția lui Puya s-a emoționat foarte tare.

- Puya și Melinda au vorbit despre experiența America Express și care a fost cel mai greu lucru de indurat pe Drumul Aurului. De asemenea, au oferit detalii despre cum a fost revederea cu cele trei fiice ale lor.

- Puya și soția Melinda formeaza una dintre cele mai simpatice perechi de la America Express: Drumul Aurului. Iata cum s-au cunoscut cei doi și ce diferența de varsta exista intre cei doi soți.

- Puya și soția lui, Melinda, au intampinat dificultați dupa ce cursa din prima zi de pe Drumul Aurului s-a incheiat. Concurenții au fost la un pas sa renunțe la a mai cauta cazare, dupa ce s-au „lovit” de refuzurile localnicilor. Intr-un final, cei doi au fost gazduiți de o femeie, insa au avut parte…

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…

- Duminica, 15 ianuarie, telespectatorii vor putea urmari premiera emisiunii America Express, de la ora 20:30, la Antena 1. Puya și Melina, soția lui, fac parte din distribuția concurenților din acest sezon. Prin ce provocari au trecut artistul și partenera lui de viața. Au trecut prin momente grele.…