Stiri pe aceeasi tema

- Violentele la un miting pasnic, democratic sunt inacceptabile, sustine ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care isi doreste ca, in anul Centenarului, tensiunile din societatea romaneasca sa nu escaladeze dincolo de dialog. "Violentele la un miting pasnic, democratic sunt inacceptabile,…

- Violentele la un miting pasnic, democratic sunt inacceptabile, sustine ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care isi doreste ca, in anul Centenarului, tensiunile din societatea romaneasca sa nu escaladeze dincolo de dialog. "Violentele la un miting pasnic, democratic sunt inacceptabile, protestele…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, revine cu precizari dupa violențele de ieri din Piața Victoriei."In Ianuarie 2012 am acuzat Guvernul Boc pentru faptul ca a generat violenta intre protestatari si jandarmi / intre 2012-2015 am avut grija ca in Romania niciun protestatar si niciun jandarm…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune, despre declaratia ministrului Apararii Mihai Fifor prvind “rachetele balistice” de la Deveselu, ca este “cea mai ticaloasa si gresita declaratie post decembrista”. “N-am crezut ca cineva poate face declaratii mai daunatoare tarii decat Petre Daea”, spune Traian…

- "Dincolo de detaliile confruntarilor politice ale momentului, cateva lucruri conteaza și, ca rector al unei școli de guvernare - SNSPA -, ca om preocupat de construcție, de repere democratice și de modele pro-occidentale, ma simt dator sa le subliniez, mai ales la inceputul unei saptamani atat de…

- "Din pacate, tocmai in anul Centenarului, democratia din Romania este grav pusa in pericol de o guvernare care distruge legi si institutii pentru a servi interesele infractorilor. Partidul National Liberal va fi alaturi de presedintele Iohannis in prima linie a luptei pentru o Romanie europeana.…

- PNL cere demisia ministrului Carmen Dan. Aceasta este acuzata ca a trimis Regimentul de Garda al Jandarmeriei Romane, la Alba Iulia, pentru a da onorul in fata liderilor PSD, deși protocolul nu prevede acest lucru. ”Regimentul de Garda si Cavaleria Jandarmeriei Romane, ceea ce are mai bun aceasta arma…

- In editia de maine, vineri, 18 mai a emisiunii „Imperativ”, vom discuta despre recentele evenimente generate de transferul sediului Ambasadei Statelor Unite in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim si reactiile la nivel european si international dupa acest demers. In context, vom vorbi si despre intentia…