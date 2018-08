Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan a precizat ca interventia jandarmilor la protestul de vineri din Piata Victoriei a fost una justificata si ca actiunile fortelor de ordine au fost un exemplu de restabilire a ordinii publice practicat in orice alt stat democratic.

- Scrisoarea transmisa Guvernului de la Bucuresti de catre doi senatori americani se refera si la "succesele inregistrate de Romania in lupta impotriva coruptiei", a declarat marti ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in conferinta de presa sustinuta in contextul bilantului la sase luni de…

- Dupa ce Administrația Prezidențiala anunțase ca președinții Iohannis și Trump vor avea o discuție privata, in marja Reuniunii NATO, ceea ce nu s-a adeverit, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a discutat, joi, cu Mike Pompeo, Secretarul de stat pe probleme Externe al SUA, in cadrul summitului…

- In cursul saptamanii trecute, deputatul PMP de Mureș, Marius Pașcan, a inaintat doua interpelari prim-ministrului Viorica Dancila și ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, avand ca obiect „Comisia de Guvernare a Congresului Autoritaților Locale și Regionale se intrunește „strategic” la…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, Justitiei, Tudorel Toader, si ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, au participat marti la un dejun de lucru cu sefii de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti,…

- Cladirea artiștilor plastici din Arad ar putea fi demolata degeaba, daca e sa ne luam dupa ultimele afirmații pe care le-a facut sculptorul Florin Codre, cel care a realizat Monumentul Mariii Uniri. Conctatat de Jurnal Aradean și Aradon, artistul a facut niște declarații surprinzatoare, lasand…

- Intalnirea solicitata de presedintele Klaus Iohannis cu ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea loc marti, ora 11.00, la Palatul Cotroceni, ministrul fiind chemat sa explice motivele delimitarii Romaniei de declaratia comuna a UE referitoare la mutarea unor ambasade la Ierusalim.