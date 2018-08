Stiri pe aceeasi tema

- "Din punctul meu de vedere, evident, Rusia este una din marile puteri care exista in lume, mai ales din punct de vedere militar si politic, insa, asa cum se spune, daca vrei sa dansezi tango, e nevoie de doi parteneri. Exista din partea Uniunii Europene aceasta deschidere (...) dar asta nu inseamna…

- Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania, unul dintre argumentele folosite de aceasta tara pentru motivarea atitudinii fiind scutul antiracheta de la Deveselu, a declarat, luni, la Adevarul Live, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. "Din punctul…

- Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania, unul dintre argumentele folosite de aceasta tara pentru motivarea atitudinii fiind scutul antiracheta de la Deveselu, a declarat, luni, la Adevarul Live, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. "Din…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, vorbeste, de la ora 12.00, la Adevarul Live, despre schimbarile de pe scena internationala dupa intalnirea Trump-Putin, cum va afecta aceasta Romania, dar si despre alte subiecte de interes referitoare la politica externa a tarii noastre.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, considera "simpatice" afirmatiile unor oficiali referitoare la declaratiile sale privind baza de la Deveselu. "Cred ca, atunci cand vorbim despre modul in care se manifesta Federatia Rusa, nu mai incape niciun fel de dubiu. In ceea ce priveste declaratiile…

- "Este o situatie care, deocamdata, se deseneaza doar la nivelul presei, nu avem nicio comunicare oficiala din partea Ambasadei Rusiei pe aceasta problema. Este vorba intr-adevar de o cetateanca cu mai multe pasapoarte, mai multe cetatenii, are si cetatenie rusa, si moldoveneasca, si romana. In cazul…

- Aproximativ 18.000 de soldati din 19 tari, in principal membre ale NATO, vor participa la exercitiul Saber Strike care incepe duminica in Polonia si tarile baltice Exercitiul este condus de armata americana pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Aceasta desfasurare, una dintre cele…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a consolidat marti relatiile cu Bulgaria, in cadrul demersurilor sale de a construi canale de comunicare cu state abordabile din estul Uniunii Europene, in pofida tensiunilor cu blocul comunitar in ansamblul sau, relateaza dpa. Vladimir Putin si omologul sau bulgar,…