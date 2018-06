Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe din Burkina Faso, Alpha Barry, a anuntat ca a discutat, marti, cu omologul roman, Teodor Melescanu, despre cazul romanului rapit in urma cu trei ani in tara sa, precizand ca vor fi facute toate eforturile necesare pentru "un sfarsit fericit" in cazul acestui ostatic.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ar urma sa mearga luni in Parlament la „Ora Guvernului”, la invitatia grupului PMP, pentru a da explicatii despre Memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat duminica, la Palatul Parlamentului, ca in maximum o luna va fi finalizata analiza privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, admițand ca, din punct de vedere al securitații, exista unele riscuri, scrie…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca a fost agreata o vizita a regelui Iordaniei in Romania si ca se lucreaza la un turneu al premierului Viorica Dancila in Arabia Saudita, Quatar, Kuweit, probabil si Oman si Emiratele…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca a trimis presedintelui Iohannis, pentru informare, Memorandumul pentru initierea unei analize referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. El a precizat ca nu a discutat cu presedintele Iohannis…

- Presedintele Comisiei de Control al SRI din Parlament, senatorul PSD, Claudiu Manda, a declarat marti ca l-a contactat pe Teodor Melescanu pentru a discuta despre audierea fostului director SRI, George Maior. Ministrul de Externe i-a transmis lui Manda ca, in contextul unei noi audieri, „se pune problema…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu a declarat ca perceptia UE fata de Romania este corecta, in mare masura, insa cu o marja de eroare. Exista multe stiri false care nu reflecta realitatea, dar pot fi...