- Documentul stipuleaza angajamentul SUA de a sustine cele trei state pe calea integrarii europene, in asigurarea securitatii energetice si intensificarea cooperarii comerciale.Totodata, rezolutia condamna agresiunea rusa in regiune si cere retragerea trupelor si munitiilor Federatiei Ruse,…

- Concluzii ale summitului NATO Sefii de stat si de guvern din NATO au cerut Rusiei sa îsi retraga trupele din Ucraina, Georgia si Republica Moldova si sa se angajeze constructiv în solutionarea conflictului din Transnistria. În declaratia finala a reuniunii de la Bruxelles,…

- Tarile membre ale NATO reunite pentru summitul de la Bruxelles au solicitat miercuri retragerea forțelor militare pe care Rusia le-a staționat ilegal pe teritoriile Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, intr-o precizare inclusa in premiera in declarația finala a unui summit

- Decizia fundamentala a viitorului Republicii Moldova depinde de cetatenii acestei tari, a declarat marti ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, cu prilejul unei dezbateri organizate de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative. "Este firesc sa avem o preocupare prioritara…

- Costurile pentru tratamentul pacientilor cu infarct ajung la 2.000 de euro per pacient, iar in contextul in care din datele Societatii Romane de Cardiologie in Romania sunt inregistrate 12.000 de infarcte pe an, cheltuielile totale ajung la 96 mil. lei pe an (peste 20 mil. euro), potrivit calculului…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a facut apel in cadrul conferintei internationale Meat Milk de la Poiana Brasov la toti cei care trebuie sa depuna cereri pentru acordarea subventiilor, sa respecte termenul de depunere de pana la 15 mai. „In acest moment, dorinta, rugamintea…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, in cadrul Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg ca Romania va sprijini investigarea urgenta a atacului cu arme chimice din Siria si ulterior tragerea la raspundere a vinovatilor, potrivit Mediafax. „Situatia din Siria a fost discutata in contextul…