Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu aseara, ora 21, Donald Trump a mai decis iesirea SUA din alt mare acord international dupa Acordul climatic de la Paris si Tratatul transpacific, anuland semnatura americana pe „Acordul nuclear“ cu Iranul semnat in 2015, scrie jurnalistul Cristian Unteanu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Ministerul rus de Externe se declara "profund dezamagit" de decizia lui Trump de retragere a Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Marti Donald Trump isi motivase decizia, sustinand ca „regimul iranian este principalul sponsor al terorii”.

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…

- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul indiferent de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, anunta ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de site-ul agentiei Reuters. - continua -

- Rusia nu considera posibile eventuale schimbari sau adaugiri in acordul international nuclear cu Iranul, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, relateaza...

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, luni, ca Moscova si Beijingul au convenit sa blocheze orice incercare a Statelor Unite de a sabota acordul nuclear cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Suntem impotriva revizuirii acestui acord, iar incercarea de a minimaliza ani de…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire dintre Romania si Republica Moldova, adoptate de mai multe localitati din cele doua tari sunt „expresia unei dorinte”, dar nu au valoare juridica, transmite corespondentul MEDIAFAX.