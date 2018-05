Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Melelscanu, ministrul de Externe, a declarat, joi, ca nu sprijina initiativa privind desecretizarea memorandumului privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. “A fost o idee. Eu, personal, nu sprijin initiativa (de a desecretiza memorandumul – n.r.), dar, sigur, e o hotarare pe care…

- "Am discutat, intr-adevar, in Biroul Național Permanent. Domnul președinte Dragnea a pus aceasta problema s-o studiem. Și, daca se poate face, cred ca ar fi bine sa știe tot poporul ce discutam in guvern, ca nu e nicio problema, n-avem secrete. Vorbim de Romania, nu de persoane sau de grupuri politice",…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, duminica, la Palatul Parlamentului, ca in maximum o luna va fi finalizata analiza privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, admitand ca, din punct de vedere al securitatii, exista unele...

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, duminica, la Palatul Parlamentului, ca in maximum o luna va fi finalizata analiza privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, admitand ca, din punct de vedere al securitatii, exista unele riscuri.

- Surse guvernamentale au precizat ca Teodor Meleșcanu a fost de acord sa mearga, marți, la Cotroceni, pentru o discuție cu șeful statului. Iohannis i-a solicitat sa vina cu explicatii dupa decizia Guvernului de a demara o analiza privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim și despre…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, la audierea in Parlament, ca s-a facut o analiza privind avantajele și vulnerabilitațile la care se expune Romania prin mutarea Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim pe care o va trimite decidenților politici.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al…