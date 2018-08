Stiri pe aceeasi tema

- Dupa toate gafele facute in vizitele in strainatate, Viorica Dancila e laudata de ministrul de Externe. Intr-un interviu pentru Adevarul Live, Teodor Melescanu spune ca premierul a avut mesaje foarte clare legate de interesele si pozitia tarii noastre. Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe: Vreau…

- Domnul Lazar Comanescu, consilier al Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, fost ministru al Afacerilor Externe și diplomat de cariera, a fost distins cu Legiunea de Onoare in grad de Ofițer, de catre doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, in cadrul unei ceremonii care…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta in parlament, de la ora 13.00, stadiul procesului de pregatire pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Prezent la Bruxelles pentru a se intalni cu oficiali europeni, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu,…

- Stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului UE Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila prezinta, astazi, în plenul reunit al Parlamentului, stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre România în primul…

- Ambasadorii statelor membre UE, ingrijorati de modificarile Codului de procedura; Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala, la finalul intalnirii președintelui Klaus Iohannis cu reprezentanți acestor state. In opinia ambasadorilor, in masura in care aceste modificari vor intra in vigoare,…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat sambata, la Deva, ca guvernul nu a facut "mai nimic" in ceea ce priveste preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2019."Din pacate, guvernul, care era principalul responsabil…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu premierul Viorica Dancila, context in care a subliniat ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul tarii si ca este necesar ca tensiunile interne sa inceteze imediat, solicitand cooperare institutionala loiala…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, referindu-se la modul cum se raporteaza Romania la decizia anuntata recent de presedintele Donald Trump de retragere a SUA din acordul nuclear cu Iranul, ca "suntem preocupati si dorim sa contribuim la gasirea unor solutii care sa depaseasca…