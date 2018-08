Melescanu nu intelege motivatia romanilor din diaspora: "Nu inteleg foarte bine care este obiectivul protestului"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca nu intelege care este "obiectivul protestului" anuntat pentru data de 10 august la Bucuresti. „Fiecare cetatean roman, fie ca traieste in Romania sau in strainatate, are dreptul sa-si exprime opiniile, sa protesteze, este o chestiune…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca nu pricepe care este obiectivul mitingului Diasporei de pe 10 august din Capitala. „Din punctul nostru de vedere, fiecare cetatean roman, fie ca traieste in Romania sau in strainatate, are dreptul sa iși exprime opiniile, sa protesteze. Este…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a spus marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la "perturbarea traficului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca nu pricepe care este obiectivul mitingului Diasporei de pe 10 august din Capitala. Acesta a adaugat ca ar trebui sa existe o organizare mai buna a acestor proteste, pentru ca pot duce la „perturbarea traficului si atmosferei din Romania”.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la “perturbarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la “perturbarea…

- Lovitura pentru romanii din diaspora. Marele protest anunțat pentru data de 10 august in București nu a primit aviz din partea Primariei Capitalei."Dupa lungi insistente, in sfarsit am primit un raspuns referitor la cererea facuta catre Primaria Capitalei in vederea aprobarii desfasurarii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri si joi, in marja reuniunii ministeriale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica de la Paris, intrevederi cu sefii delegatiilor din Argentina, Coreea de Sud, Japonia, Noua Zeelanda, Paraguay si SUA, prilej cu care au…