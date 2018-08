Meleșcanu nu înțelege de ce vin românii din diaspora la protestul din 10 august Reamintim ca Meleșcanu a mai fost ministru de Externe vreme de 8 zile in 2014, intre cele doua tururi ale alegerilor prezidențiale. El a preluat funcția de la Titus Corlațean, acuzat dupa turul intai al alegerilor, ca a blocat votul romanilor din diaspora. Deși a avut ca principala misiune organizarea turului doi al prezidențialelor, Meleșcanu a refuzat suplimentarea numarului secțiilor de votare din strainatate, ceea ce a dus din nou la fomarea de cozi uriașe in toata lumea și la imposibilitatea multor romani de a-și exercita dreptul la vot. Astfel, romanii din diaspora au intrat din nou… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

