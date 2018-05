Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri si joi, in marja reuniunii ministeriale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica de la Paris, intrevederi cu sefii delegatiilor din Argentina, Coreea de Sud, Japonia, Noua Zeelanda, Paraguay si SUA, prilej cu care au fost abordate stadiul relatiilor bilaterale si evolutiile din cadrul OCDE.



Conform unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, in cadrul intrevederii cu omologul argentinian, Teodor Melescanu a exprimat interesul partii romane pentru dezvoltarea relatiilor bilaterale in plan politic si economic.

…