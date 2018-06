Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Luxemburg, ocazie cu care ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene vor avea o sesiune de lucru comuna cu ministrii apararii, prilej cu care vor evalua stadiul progreselor in dosarul privind securitatea si apararea.



De asemenea, ministrii reuniti in format comun vor discuta pe marginea consolidarii relatiei UE-NATO, in prezenta secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, precizeaza MAE, intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES.

…