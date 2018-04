Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, afirma ca actiunea militara de sambata a SUA, Marii Britanii si Frantei in Siria reprezinta ‘o reactie ferma la atrocitatile din Douma’, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Melescanu a facut aceasta afirmatie luni, in contextul participarii sale la…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat luni, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), context in care seful diplomatiei romane a pledat pentru mentinerea atentiei si sprijinului UE, astfel incat procesul de implementare a Acordului de Asociere/Acordului de Liber…

