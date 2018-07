Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Afacerilor Externe al Republicii Letonia, Edgars Rinkevics, discutiile fiind axate pe cooperarea bilaterala, agenda europeana si cea de securitate, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de decorare a fondatorilor organizatiei caritabile britanice “Hope and Homes for Children”, Caroline Cook si Mark Cook, si a Directorului Regional, Europa Centrala si de Sud al Hope and Homes for Children, Stefan Vasile Darabus, informeaza AGERPRES…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu premierul Viorica Dancila, context in care a subliniat ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul tarii si ca este necesar ca tensiunile interne sa inceteze imediat, solicitand cooperare institutionala loiala…

- Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, a avut vineri consultari bilaterale cu ministrul Afacerilor Externe si Cooperarii Internationale al Regatului Maroc, Nasser Bourita, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in aceasta tara, el subliniind importanta pe care Romania o acorda revigorarii…

- Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu.Melescanu a fost intrebat, in cadrul unei declaratii de presa…

- România condamna ferm utilizarea armelor chimice în orice circumstante, cu atât mai mult când u cât sunt folosite împotriva civililor, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu.

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, se va afla in vizita in Romania miercuri si joi, informeaza site-ul oficial al Ambasadei Frantei la Bucuresti. Potrivit anuntului, Le Drian va avea, la Bucuresti, "mai multe intalniri la nivel inalt". Totodata, arata ambasada,…

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, se va afla in vizita in Romania miercuri si joi, informeaza site-ul oficial al Ambasadei Frantei la Bucuresti. Potrivit anuntului, Le Drian va avea, la Bucuresti, "mai multe intalniri la nivel inalt". Totodata, arata ambasada, acesta va avea…