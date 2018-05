Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a primit-o vineri pe Maria Dolores Aguero Lara, ministrul relatiilor externe si al cooperarii internationale al Republicii Honduras, care efectueaza un turneu in Europa si Africa. Potrivit unui comunicat al MAE, cei doi demnitari au trecut in revista atat stadiul si perspectivele dialogului politic bilateral, cat si posibilitatile de cooperare in domenii de interes comun, precum agricultura, energia, educatia, schimbarile climatice. "Ambii oficiali au exprimat interesul pentru intensificarea contactelor la nivel politic si sectorial, precum si pentru…