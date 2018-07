Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit joi pe directorul Departamentului pentru afaceri internationale al American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen J. Schneider, context in care seful diplomatiei romane a reiterat ca tara noastra este si va ramane un aliat al Statelor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau din Capul Verde, Luis Filipe Tava, aflat in vizita la Bucuresti, au convenit o serie de masuri vizand relansarea cooperarii politico-diplomatice dintre cele doua tari. Intre acestea se numara finalizarea procedurii de acreditare a unui…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri, 20 iunie, ca romanul luat ostatic in Burkina Faso, in 2015, se afla in Mali, dupa ce a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la Iulian Ghergut, romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara. “Discutiile…

- Pe data de 14 mai 2018, senatorul Titus Corlațean, președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii președinției Consiliului Uniunii Europene a avut o intrevedere cu ambasadorul Japoniei in Romania, Kisaburo Ishii,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, referindu-se la modul cum se raporteaza Romania la decizia anuntata recent de presedintele Donald Trump de retragere a SUA din acordul nuclear cu Iranul, ca "suntem preocupati si dorim sa contribuim la gasirea unor solutii care sa depaseasca…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost convocat, astazi, in Comisia de Politica Externa din Senat, la solicitarea parlamentarilor PNL. Audierea ministrului vine in contextul memorandumului de mutare a Ambasaderi Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.Conform Adevarul.ro, Melescanu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ambasadorul agreat al Republicii Indonezia la Bucuresti, Muhammad Amhar Azeth, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, se arata intr-un comunicat al MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, intrevederea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Republicii Slovace in Romania, Jan Gabor, in cadrul unei vizite de ramas bun, eveniment ce a prilejuit trecerea in revista a principalelor aspecte ale agendei bilaterale romano-slovace. Potrivit unui comunicat…