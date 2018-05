Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat duminica, la Palatul Parlamentului, ca in maximum o luna va fi finalizata analiza privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, admițand ca, din punct de vedere al securitații, exista unele riscuri, scrie…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, duminica, la Palatul Parlamentului, ca in maximum o luna va fi finalizata analiza privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, admitand ca, din punct de vedere al securitatii, exista unele riscuri.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca a trimis presedintelui Iohannis, pentru informare, Memorandumul pentru initierea unei analize referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. El a precizat ca nu a discutat cu presedintele Iohannis…

- Liberalii vor sa il cheme la raport in Parlament pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, pentru ca acesta sa dea explicatii pe tema inceperii procedurii de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit unor surse politice.