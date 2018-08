Meleșcanu ii cere premierului un sediu nou pentru MAE. Rugamintea a fost facuta in cadrul intalnirii reprezentanților Guvernului cu corpul diplomatic roman acreditat in afara țarii. ”Daca aș spune nu, mi-aș face din dumneavoastra dușmani”, le-a transmis premierul ambasadorilor, garantandu-le ca aceasta problema a unei cladiri in care se iși desfașoare activitatea ministerul. Ministrul de Externe a profitat de Reuniunea Anuala a Diplomației pentru a aduce in discuție problema lipsei unui sediu al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). ”Nu pot sa nu folosesc acest prilej pentru a o ruga pe doamna…