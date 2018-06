Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat marti ca analiza referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim va fi finalizata si trimisa in cursul acestei saptamani presedintelui Klaus Iohannis, Guvernului si Parlamentului, pentru luarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni ca evaluarea MAE privind mutarea Ambasadei tarii noastre de la Tel Aviv la Ierusalim va fi finalizata in termen de doua saptamani, precizand ca materialul va fi prezentat decidentilor politici pentru o hotarare, ultimul cuvant avandu-l…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni ca evaluarea MAE privind mutarea Ambasadei tarii noastre de la Tel Aviv la Ierusalim va fi finalizata in termen de doua saptamani, precizand ca materialul va fi prezentat decidentilor politici pentru o hotarare, ultimul cuvant avandu-l…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ii cere socoteala presedintelui Klaus Iohannis dupa declaratiile acestuia privind existenta banilor pentru pensii si salarii. „Asteptam din partea presedintelui un raspuns privind modul in care se pozitioneaza, care este punctul sau de vedere fata de ce se intampla…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a vorbit despre faptul ca Romania nu are ambasador in Israel. Intrebat daca a facut o noua nominalizare catre seful statului privind functia de ambasador al Romaniei in Israel, Melescanu a raspuns: "Nu am facut o noua nominalizare, am facut o propunere…

- Ea a mai subliniat ca in Uniunea Europeana statul de drept, inclusiv independenta justitiei, nu este un subiect negociabil cu nicun stat membru, inclusiv cu Romania. Reamintim ca premierul Viorica Dancila a declarat ca a adoptat in Guvern un memorandum privind inceperea dezbaterii cu mai multe institutii…

- Președintele PSD București, Gabriela Firea, reacționeaza dur la solicitarea președintelui Klaus Iohannis:”Ințeleg nevoia dlui președinte Iohannis de a-și acoperi declarația total deplasata facuta ieri in legatura cu vizita in Israel a delegatiei guvernamente si parlamentale la cel mai inalt…

- Liviu Dragnea s-a dezlantuit pur si simplu la adresa lui Klaus Iohannis. Seful PSD l-a criticat la scena deschisa pe seful statului pentru ca Romania nu are ambasador de peste un an de zile in Israel."Este inexplicabil. De un an si jumatate nu trimiti un ambasador acolo. Asa ceva nu se face.…