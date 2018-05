Melescanu explica odiseea ambasadei Romaniei in Israel: Presedintele e seful statului, nu al diplomatiei. Ce turneu pregateste pentru Viorica Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- PNL a anuntat ca a depus la CCR sesizarea de neconstitutionalitate in privinta hotararii Parlamentului de infiintare a Comisiei speciale pentru legile securitatii nationale, potrivit unui comunicat transmis, marti, catre Mediafax. „Intre considerentele sesizate Curtii Constitutionale se numara lipsa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a declarat vineri, la iesirea de la DNA, ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun motiv sa sesizeze Curtea Constitutionala pe chestiunea mutarii ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.Intrebat despre acest subiect de repoterii prezenti in fata DNA, Dragnea…

- Premierul Viorica Dancila nu mai merge vineri la intalnirea de la Palatul Cotroceni, presedintele fiind anuntat prin cabinetul sau in aceasta dimineata. La scurt timp, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca face declaratii de presa la ora 11.00. In studioul Mediafax Live se afla eurodeputatul S&D…

- Fostul premier Victor Ponta intervine in scandalul dintre Guvern și Klaus Iohannis pe tema mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim, lansand un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea."Dragnea a luat Ambasada Romaniei in Israel ca pe lacul lui, ca pe Belina. Cred ca este vorba si despre…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a avut astazi o discutie la telefon cu presedintele Klaus Iohannis despre memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, ca seful statului va fi consultat si ca documentul este clasificat de catre MAE, transmite News.ro . Premierul a precizat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a reusit sa discute cu presedintele Klaus Iohannis despre relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, dupa ce, initial, nu i-a raspuns presdintelui la telefon intrucat era la Simfonia Lalelelor. Intrebata de unde stia liderul PSD Liviu Dragnea despre Memorandumul…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…