Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un msaj, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni, in care a spus ca institutiile statului trebuie sa redea increderea romanilor de pretutindeni in tara lor, pentru ca numai astfel cei din diaspora pot reveni acasa si pot contribui la dezvoltarea unei Romanii…

- Institutiile statului roman au datoria sa redea incredere romanilor de pretutindeni in tara lor, transmite presedintele Klaus Iohannis, in mesajul cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a transmis duminica un mesaj cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni, prin care spune ca romanii, oriunde s-ar afla ei, sunt parte integrata a poporului, iar legatura cu acestia trebuie pastrata vie. El indeamna sa nu uitam ca fiecare roman, cand…

- „In ultima duminica a lunii mai, sarbatorim Ziua Romanilor de Pretutindeni. Indiferent ca traiesc in tara sau in afara ei, romanii au astazi ocazia sa se simta si mai aproape unii de altii, legati de aceeasi dragoste de tara, de aceeasi limba si de aceleasi datini”, se arata in mesajul presedintelui,…

- Institutiile statului trebuie sa redea increderea romanilor de pretutindeni in tara lor, pentru ca numai astfel romanii din diaspora pot reveni acasa si pot contribui la dezvoltarea unei Romanii puternice, punandu-si in slujba comunitatii aptitudinile, mentalitatea si experienta dobandite in strainatate,…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis duminica un mesaj cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni.„In ultima duminica a lunii mai, sarbatorim Ziua Romanilor de Pretutindeni. Indiferent ca traiesc in tara sau in afara ei, romanii au astazi ocazia sa se simta si mai aproape…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a pus tunurile pe Guvernul Romaniei si considera ca actuala coalitie care conduce tara i-a abandonat pur si simplu pe romanii care traiesc in afara granitelor. Aceasta lipsa de implicare in sprijinirea romanilor care nu traiesc in actualele frontiere ale tarii ...

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat, marti, intr-o conferinta dedicata Diasporei, elementele unor programe destinate romanilor din afara granitelor in Anul Centenar care vizeaza, intre altele, realizarea unei Enciclopedii a romanilor de pretutindeni, promovarea cartii…