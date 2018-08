Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe, Teodor Melescanu, a dezavuat luni luarile de pozitie care pot aduce atingere imaginii minoritatii germane. "Fiind in anul Centenarului, doresc sa evidentiez rolul semnificativ al minoritatii germane la formarea statului roman modern, precum si contributia pretioasa la diversitatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat in legatura cu afirmatiile lui Augustin Lazar potrivit carora evaluarea lui a venit brusc, ca decizia nu este una nici din senin, nici circumstantiala. „Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat marti, in calitate de invitat de onoare, la deschiderea Reuniunii diplomatiei slovace, in marja careia a avut intalniri cu premierul slovac, Peter Pellegrini, si cu omologul slovac, Miroslav Lajcak. In discursul sau de la Reuniunea diplomatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a oferit detalii, la prezentarea bilanțului MAE, ca instituția pastreaza legatura cu autoritațile din Burkina Faso in cazul romanului rapit in 2015, insa situația este complicata, deoarece rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat sambata ca este prioritar sa se verifice daca intr-adevar cetateanul roman a fost rapit in Libia si apoi, care dintre grupari il au "in garda...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca ia in calcul varianta unei noi propuneri de ambasador al Romaniei in Israel, avand in vedere ca nu are niciun raspuns din partea presedintelui Klaus Iohannis la propunerea avansata in luna martie. "Nu am avut niciun semnal…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca nu a primit o comunicare oficiala privind retinerea femeii acuzate de spionaj in Rusia, precizand ca, in cazul in care va fi nevoie, MAE este pregatit sa ii ofere asistenta consulara. "Este o situatie care, deocamdata,…

- Sa presupunem ca esti roman. Primul gind pe care il extragi din aceasta conditie spune ca viata e o pedeapsa agreabila care isi protejeaza purtatorul, in masura in care aduce nefericirea celorlalti. De aici, numarul nesfirsit de ticalosi suverani si impostori dezinvolti care ne circula prin istorie,…