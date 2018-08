Stiri pe aceeasi tema

- Melescanu, despre scrisoarea transmisa premierului de doi senatori americani: Sunt cateva elemente fundamentale pe care le contine, printre care succesele Romaniei in lupta impotriva coruptiei si construirea unui sistem democraticMinistrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, considera ca…

- Doi senatori americani, unul dintre ei fiind fostul candidat republican la președinție John McCain, critica dur, intr-o scrisoare transmisa premierului Viorica Dancila, obținuta de G4Media.ro, ofensiva coaliției PSD-ALDE impotriva Justiției și eforturile de stopare a luptei...

- "In urma incendiilor care au cuprins regiunea Attica in aceste zile, prim-ministrul roman Viorica Dancila a transmis prim-ministrului grec Alexis Tsipras sincere condoleante si profunde regrete pentru pierderile de vieti omenesti. Premierul Romaniei a exprimat disponibilitate pentru acordarea neintarziata…

- Vicepresedintele PSD Mihai Fifor a declarat, sambata, in cadrul Comitetului Executiv al PSD Timis care a adoptat o rezolutie de sustinere a premierului Viorica Dancila, ca social-democratii trebuie sa ofere "o replica riguroasa si sustinuta" la "tentativa de a destabiliza din nou guvernarea Romaniei…

- In cadrul unor declarații de presa, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a precizat din nou ca isi mentine solicitarile prin care i-a cerut premierului Viorica Dancila demisia, potrivit stiripesurse.ro Despre relatia cu Guvernul Romaniei, Iohannis a declarat: ”Nu am decis niciodata in chestiuni importante…