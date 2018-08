Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, marți, la prezentarea bilanțului MAE, ca instituția pastreaza legatura cu autoritațile din Burkina Faso, in legatura cu romanul rapit in 2015, insa situația este complicata, deoarece rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi.„In…

- Un inginer roman si alti trei colegi de-ai lui care lucreaza pentru o companie petroliera din Sahara au fost fost rapiti, scrie presa din Libia, transmite News.ro . UPDATE 1: Melescanu: Celula de criza are, in primul rand, rolul sa ne confirme daca romanul este ostatic sau daca a fost eliberat Ministrul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat sambata ca este prioritar sa se verifice daca intr-adevar cetateanul roman a fost rapit in Libia si apoi, care dintre grupari il au "in garda lor", informeaza agerpres.ro. "Pot sa va confirm ca Ambasada Romaniei in Libia are in atentie…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri, 20 iunie, ca romanul luat ostatic in Burkina Faso, in 2015, se afla in Mali, dupa ce a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la Iulian Ghergut, romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara. “Discutiile…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara, aratand ca in prezent acesta se afla in Mali, informeaza Agerpres. “Discutiile au fost de ordin general…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara, aratand ca in prezent acesta se afla in Mali. "Discutiile au fost de ordin general si…

- Ministrul Afacerilor Externe din Burkina Faso, Alpha Barry, a anuntat ca a discutat, marti, cu omologul roman, Teodor Melescanu, despre cazul romanului rapit in urma cu trei ani in tara sa, precizand ca vor fi facute toate eforturile necesare pentru "un sfarsit fericit" in cazul acestui ostatic.

- Ministrul Afacerilor Externe din Burkina Faso, Alpha Barry, a anuntat ca a discutat, marti, cu omologul roman, Teodor Melescanu, despre cazul romanului rapit in urma cu trei ani in tara sa, precizand ca vor fi facute toate eforturile necesare pentru "un sfarsit fericit" in cazul acestui ostatic,…