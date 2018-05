Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat duminica, referindu-se la evaluarea ambasadelor Romaniei din strainatate, ca, in general, acestea "si-au facut treaba".



El a fost intrebat daca MAE a finalizat evaluarea ambasadorilor Romaniei in strainatate, respectiv a ambasadorului tarii noastre in SUA, George Maior.



"Noi nu facem evaluarea ambasadorilor, este gresita abordarea. Eu nu o accept, pentru ca ambasadorul nu este altceva decat seful unei reprezentante diplomatice si nu poti sa spui ca el este bun sau prost, depinde de modul cum a mers fiecare ambasada.…