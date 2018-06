Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca nu a primit o comunicare oficiala privind retinerea femeii acuzate de spionaj in Rusia, precizand ca, in cazul in care va fi nevoie, MAE este pregatit sa ii ofere asistenta consulara.



"Este o situatie care, deocamdata, se deseneaza doar la nivelul presei, nu avem nicio comunicare oficiala din partea Ambasadei Rusiei pe aceasta problema. Este vorba intr-adevar de o cetateanca cu mai multe pasapoarte, mai multe cetatenii, are si cetatenie rusa, si moldoveneasca, si romana. In cazul in care va fi nevoie, suntem pregatiti…