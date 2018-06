Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ar urma sa mearga luni in Parlament la „Ora Guvernului”, la invitatia grupului PMP, pentru a da explicatii despre Memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.

- Melescanu spune ca o decizie de mutare a ambasadei la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei la Consiliul de Securitate al ONU Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, isi asuma initierea unui memorandum privind mutarea ambasadei Romaniei de la Ierusalim la Tel Aviv . Tentativa care, insa, a fost anuntata public, si in premiera, de catre liderul PSD, Liviu Dragnea, in timp ce seful diplomatiei era plecat din tara. Audiat…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca a fost agreata o vizita a regelui Iordaniei in Romania si ca se lucreaza la un turneu al premierului Viorica Dancila in Arabia Saudita, Quatar, Kuweit, probabil si Oman si Emiratele…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este audiat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputaților in legatura cu Memorandumul privind evaluarea mutarii Ambasadei din Israel.

- Germania va depune toate eforturile pentru a pune capat conflictului din Siria, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, criticand Rusia pentru ca blocheaza in Consiliul de Securitate al ONU reglementarea conflictului sirian, relateaza agentia Reuters.