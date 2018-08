Meleșcanu, bilanț mandat: Este o lacună în activitatea mea ca ministru de Externe Seful diplomatiei romane a prezentat bilantul primelor sase luni de mandat.



Intrebat, spre finalul interventiei sale, daca are ce sa isi reproseze, el a spus: "Ar fi trebuit sa fac mult, asa este".



"Si mi-as fi dorit foarte mult ca in timpul mandatului meu, care nu stiu cat va tine, bineinteles, sa numesc si eu cativa ambasadori. N-am reusit pana acum. Mi-o asum ca pe o lacuna in activitatea mea de ministru de Externe. Din pacate, nu eu decid. Eu propun", a afirmat Melescanu. Vezi și: Meleșcanu: Rusia are o pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

