Melescanu, asteptat marti la Cotroceni La cateva zile de cand a mers la Parlament, pentru a da explicatii in fata Comisiei pentru politica externa a Camerei in privinta intentiei de mutare a ambasadei Romaniei in Ierusalim, Teodor Melescanu este asteptat cu lamuriri si la Presedintie. Din cate s-a anuntat de la Cotroceni, intrevederea cu ministrul de Externe figureaza pe agenda

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, va merge marti, la ora 11.00, la Cotroceni, pentru a da explicatii in fata presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce Romania, Ungaria si Cehia au blocat o initiativa a Uniunii Europene care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Potrivit Constitutiei,…

