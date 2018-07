Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, discutiile concentrandu-se asupra evolutiilor recente din Yemen si a impactului umanitar al conflictului, informeaza un comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri si joi, in marja reuniunii ministeriale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica de la Paris, intrevederi cu sefii delegatiilor din Argentina, Coreea de Sud, Japonia, Noua Zeelanda, Paraguay si SUA, prilej cu care au…

- "Este treaba initiatorilor daca vor sa clarifice un demers sau nu", a declarat presedintele in judetul Arges, intrebat cu privire la discutia din spatiul public, inclusiv din sedinta de Guvern, referitoare la desecretizarea memorandumului privitor la relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul agreat al Regatului Thailandei la Bucuresti, Sarayoot Kalayanamit, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare. Potrivit unui comunicat al MAE, intrevederea a prilejuit o trecere in revista…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, ca memorandumul aprobat in Guvern pe subiectul mutarii ambasadei Romaniei a fost asumat in calitate de ministru de Externe la initiativa MAE pentru a obtine din partea Guvernului un mandat care vizeaza realizarea unei analize pe…

- Impulsionarea investitiilor si asocierea operatorilor economici romani la proiectele dezvoltate de Maroc atat in plan intern, cat si la nivelul continentului african, au constituit teme abordate de ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, cu oficialii marocani, in marja vizitei pe care o efectueaza…

- China si Japonia, cele doua mari puteri rivale asiatice, au purtat luni, la Tokyo, discutii economice la nivel inalt pentru prima data in ultimii opt ani, vazand in acestea promisiunea unui 'nou inceput' in relatiile bilaterale, adesea tensionate, relateaza AFP. Colaborarea intra intr-o 'faza…