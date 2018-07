Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit in audienta, joi, pe ambasadorul agreat al Muntenegrului in Romania, Goran Poleksic, cu prilejul prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare si a vorbit cu acesta despre parcursul european al tarii din Balcanii de Vest, dar si despre rolul acesteia in Alianta Nord-Atlantica.



Ministrul Teodor Melescanu a subliniat importanta pe care tara noastra o va acorda regiunii Balcanilor de Vest pe durata mandatului de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene in primul semestru 2019. In ceea ce priveste parcursul european al Muntenegrului,…