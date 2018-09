Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a subliniat marti modul ‘serios si responsabil’ in care Guvernul a pregatit participarea la Summitul ‘Initiativa celor Trei Mari’, remarcand, pe de alta parte, faptul ca si aceasta reuniune internationala a fost ‘politizata’ intr-un mod total lipsit de ‘responsabilitate si…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) acorda Romaniei un imprumut de 450 de milioane de euro care este este destinat sa finanțeze contribuția naționala a acesteia la punerea in aplicare a Programului național de dezvoltare rurala (PNDR) al Romaniei, a anunțat intituția luni, scrie Mediafax, Acest…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, i-a transmis un mesaj lui Klaus Iohannis referitor la Summitul Initiativei celor Trei Mari, subliniind ca aceasta reuniune de la Bucuresti are un potential „enorm“, mai ales in ceea ce priveste subiectele care tin de securitatea energetica si afacerile…

- Cea de-a treia editie a evenimentului ce are loc la Bucuresti are ca tema "Women Leadership in Industry 4.0". Seful statului a abordat, in mesajul sau, atat evolutia Romaniei in domeniul digital, cat si in domeniul egalitatii de gen. "Vorbim in primul rand despre impactul major pe care…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, noua sefi de stat, doi presedinti de Parlamente nationale, un prim-ministru si un ministru al Afacerilor Externe vor lua parte, in perioada 17-18 septembrie, la Bucuresti, la cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, gazduit de presedintele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va participa pentru prima data la Summitul Initiativei celor Trei Mari luni si marti la Bucuresti, informeaza vineri Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Presedintele Juncker va sustine un discurs in cadrul sesiunii plenare a summitului, intitulata…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, trei memorandumuri cu privire la Lista nationala de proiecte prioritare pe care Romania le va promova la Summitul Initiativei celor Trei Mari, care se va desfasura la Bucuresti, in luna septembrie, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi…

- Teodor Meleșcanu anunța ca raportul facut despre oportunitatea mutarii ambasadei Romaniei din Israel la Iersusalim este gata și mai are nevoie doar de semnatura unui secretar de stat pentru a pleca spre Guvern și Președinție. Șeful diplomației spune ca au fost luate in calcul toate punctele de vedere,…