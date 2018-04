Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor-Viorel Melescanu, va participa, vineri, la Bruxelles, la reuniunea ministrilor de externe ai NATO. Mae precizeaza, intr-un comunicat, ca reuniunea va reprezenta un reper important in pregatirea Summit-ului aliat din iulie 2018, fiind ultima la acest nivel inainte…

- Ministrii apararii din statele membre NATO au convenit, miercuri, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime, cu sediul in SUA si altul pentru mobilitate terestra, care se va afla in Europa. In aceasta…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, va participa, in zilele de 14 și 15 februarie, la Reuniunea miniștrilor apararii din țarile membre ale NATO, la Bruxelles, anunta Ministerul Apararii Nationale intr-un comunicat. In prima zi a activitații, miniștrii aliați ai apararii ...

