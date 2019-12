Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se reuneste, astazi, in sedinta solemna pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei. La ceremonie vor sustine discursuri presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, precum si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Teodor Melescanu si Marcel Ciolacu.

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a declarat luni ca nu a condus sedinta plenului reunit al Parlamentului pentru a nu se crea "cea mai mica urma de indoiala" in legatura cu corectitudinea votului, scrie Agerpres. "Am dorit foarte mult ca toate procedurile sa fie in regula si sa nu…

- "Victor Ponta il catalogheaza drept tradator și vanzator pe Tudose pentru ca a anunțat ca susține investirea Guvernului Orban. Cred ca tradare inseamna altceva in cazul de fața. A nu susține Guvernul Orban inseamna sa o lași la butoane pe Dancila, care conduce un guvern antinațional, incompetent,…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a anuntat, luni, dupa sedinta Birourilor Permanente Reunite ca s-a decis calendarul investirii Guvernului Orban: marti si miercuri, de la ora 9.00, vor avea loc audierile ministrilor, iar luni, in 4 noiembrie, va avea loc votul in plenul Parlamentului.…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a declarat ca decizia luata miercuri de Curtea Constitutionala a Romaniei clarifica anumite aspecte, dar ramane problema existentei unei majoritati in Parlament. Teodor Melescanu a explicat, la Digi24, ca motiunea de cenzura va arata care este echilibrul fortelor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca gestul premierului de a face noi propuneri de ministri din partea ALDE este ”o obraznicie” si afirma ca Viorica Dancila incalca in mod deliberat Constitutia, prin refuzul de a se prezenta in Parlament.”Gestul premierului Vasilica Viorica Dancila…

- Meleșcanu a fost votat in turul 2 de 73 de senatori, in timp ce Alina Gorghiu a obținut 59 de voturi. Presedintele Senatului a fost ales in al doilea tur de scrutin, dintre Teodor Melescanu si Alina Gorghiu, pentru ca niciunul dintre candidati nu a intrunit de prima data majoritatea voturilor celor…

- Pentru functia de presedinte al Senatului au fost anuntati pana in prezent trei candidati: Teodor Melescanu, sustinut de PSD, Ion Popa, de la ALDE, si Alina Gorghiu - propusa de PNL. Potrivit regulamentului Senatului, presedintele este ales prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt inscrise,…