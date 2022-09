Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 19 septembrie, o intalnire de lucru cu ministri ai afacerilor externe din state africane in marja lucrarilor Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, care se desfasoara la New York.Conform unui comunicat al MAE, la aceasta intrevedere…

- Valurile de canicula care au lovit Spania in ultimele luni ameninta sa reduca semnificativ productia de ulei de masline a celui mai important exportator mondial pentru acest ingredient utilizat la gatit, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, transmite Bloomberg.

- CFR Cluj a anunțat, marți, transferul fundașului central de origine ivoriana, Niakate Abdoulaye (22 de ani). Fotbalistul a venit din postura de jucator liber de contract, dupa ce s-a desparțit de FC San Pedro, echipa care s-a calsat pe locul al treilea in campionatul din Coasta de Fildeș. „Bine ai venit,…

- Niakate Abdoulaye, un fundaș central in varsta de 22 de ani, a semnat cu CFR Cluj, insa va evolua, pentru moment, la echipa secunda a „feroviarilor”, care evolueaza in Liga 3. „Bine ai venit, Niakate Abdoulaye! Suntem bucuroși sa va anunțam ca Niakate Abdoulaye, un fundaș central in varsta de 22 ani…

- Conflictul din Ucraina "preocupa intregul Occident", dar "nu trebuie sa ne faca sa uitam securitatea din Africa", a declarat sambata la Abidjan ministrul francez al fortelor armate, Sebastien Lecornu, in trecere prin Coasta de Fildes dupa o vizita in Niger, scrie AFP, informeaza Agerpres. Fii…

- Pilotul constantean Emil Ghinea a bifat a doua victorie din cariera, castigand etapa a doua a Campionatului National de Viteza in Coasta: Cupa Resita, desfasurata in Valea Domanului. Ghinea s-a impus in fata rivalului sau de la Categoria II, brasoveanul Octavian Ciovica, la o diferenta de numai 39 de…

- REȘIȚA – Cupa „Reșița” a reunit la start 50 de piloți din toata țara și din Bulgaria, care s-au intrecut pe celebrul traseu virajat din Valea Domanului! Aceasta a fost a doua etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta, iar cea de-a treia se va organiza in luna august, la Straja! O noutate absoluta…

- Francois Yabre, 31 de ani, fundașul Oțelului Galați, a apucat sa se familiarizeze cu multe locuri din Romania, ofera tips-uri pentru cei in țara carora traiește de a promova valorile și a respecta mai mult regulile. Africanul este impresionat: „Aici ți se spune «frate»”. Francois Yabre, 31 de ani, este…