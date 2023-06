Melcii pot fi foarte periculoși Melcii se afla printre primele 5 cele mai periculoase animale de pe Terra pentru oameni, din cauza bolilor pe care le pot transmite. Speciile de melci de apa dulce sunt mai periculoase pentru ca sunt purtatoare de mai multe infecții. Melcii conici traiesc in ocean. Aceștia au o ințepatura atat de otravitoare incat poate paraliza victima. Pe internet circula un videoclip in care un barbat apu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

