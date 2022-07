Melci mari și periculoși Florida se confrunta cu o invazie masiva de melci giganți, neobișnuiți, cat șoarecii, care sunt periculoși și pentru mediu, și pentru oameni. Pentru mediu, deoarece distrug toate culturile, pentru oameni, fiindca poarta un parazit care este cea mai frecventa cauza a meningitei eozinofile. Așa ca, pasul firesc al autoritaților a fost sa pun zona in carantina. Primele exemplare de melci uriași africani s-au descoperit luna trecuta, ca pe 23 iunie, Departamentul pentru Agricultura și Servicii pentru Consumatori din Florida (FDACS) sa confirme ca populația acestor animale crește rapid. Carantina interzice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un județ din Florida se afla in carantina din cauza descoperirii unei populații in creștere rapida de melci giganți invazivi. Departamentul pentru Agricultura și Servicii pentru Consumatori din Florida (FDACS) a confirmat ca in zona New Port Richey din județul Pasco erau melci africani giganți pe 23…

- Situație fara precedent in SUA. Un mare oraș intra in carantina din cauza unor melci uriași care pot fi extrem de periculoși. Este vorba despre oraș din Florida. Antena 3 scrie ca gasteropodele, care sunt originare din Africa, poarta parazitul vierme pulmonar care poate duce la meningita la om. Referitor…

- Melci uriași, de marimea șobolanilor au invadat Florida, un intreg oraș a intrat in carantina. Gasteropodele, care sunt originare din Africa, poarta parazitul vierme pulmonar care poate duce la meningita la om.Aceasta carantina va dura doi ani, dar spre deosebire de blocajele cauzate de coronavirus,…

- Peste 3.400 de contracte de finantare, adica aproape o treime din numarul solicitarilor, in valoare de aproximativ 249,5 milioane de euro au fost semnate in cadrul programului IMM-Agri Food pana joi, potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT). 30 iunie era termenul…

- FOTO: La Campionatul Național de copii, de la Alba Iulia, CSC Bistra și ACS Karate Forever Alba Iulia – pe primele doua locuri La finele saptamanii trecute, in Sala de sport a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, s-a desfașurat Campionatul Național de copii 4-13 ani din programul…

- Romania are o noua meserie – expert in dezvoltare durabila; suntem primii in Europa, a declarat Laszlo Borbely, consilier de stat in Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, citat de Agerpres. „Avem o rata de ocupare a fortei de munca, care este cea mai mare din Uniunea Europeana – 21,4%, dar nu avem…

- Rachetele rusești par sa-și fi mutat cartierul general și atenția asupra regiunii Odesa din Ucraina. Dupa cum afirma autoritațile ucrainene, Rusia a lansat vineri seara inca doua rachete asupra acestui oraș și a zonelor limitrofe. „Din fericire, nu au existat victime”, a spus guvernatorul militar local…

- In Statele Unite, maștile nu vor mai fi obligatorii in avioane și in transportul public. Un judecator din Florida a anulat masura impusa de administrația Joe Biden. Instanța considera ca autoritațile federale și-au depașit atribuțiile cand au decis asta, potrivit Reuters . Masura care prevede obligația…