Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu-l va insoti pe sotul sau Donald Trump la summitul G7 din Canada, la sfarsitul acestei saptamani, si nici la summitul de la Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe 12 iunie, a anuntat duminica purtatoarea sa de

- Melania Trump s-a intors la Casa Alba sambata dupa o spitalizare de cinci zile in urma unei interventii pentru o problema benigna la rinichi, informeaza AFP. "Ea se recupereaza confortabil si are in continuare un moral foarte ridicat", a indicat purtatoarea de cuvant a Primei Doamne a SUA, multumind…

- Este mereu fashion și cu zambetul pe buze, dar chiar și una dintre cele mai cunoscute femei din lume poate aveam momente mai puțin bune. Melania Trump a ajuns pe mana medicilor dupa ce a acuzat probleme la rinichi. Conform CNN, soția lui Donald Trump a fost supusa ieri unei intervenții chirurgicale…

- Daca la investirea soțului sau, Donald Trump, sondajele indicau niveluri catastrofale, ultimele cifre demonstreza ca americanii aproba intr-o masura tot mai mare prezența Melaniei Trump in Casa Alba.

- Melania Trump și-a pus soțul intr-o situație stanjenitoare, dupa ce a refuzat sa-l ia de mana in timpul vizitei oficiale a președintelui francez Emmanuel Macron. Dar aceasta nu esti prima oara cand Prima Doamna a SUA nu-i raspunde gestului președintelui Donald Trump. Experții spun ca Melania…

- Melania Trump și-a pus soțul intr-o situație stanjenitoare, dupa ce a refuzat sa-l ia de mana in timpul vizitei oficiale a președintelui francez Emmanuel Macron. Dar aceasta nu esti prima oara cand Prima Doamna a SUA nu-i raspunde gestului președintelui Donald Trump.

- Melania Trump și-a pus soțul intr-o situație stanjenitoare, dupa ce a refuzat sa-l ia de mana in timpul vizitei oficiale a președintelui francez Emmanuel Macron. Dar aceasta nu esti prima oara cand Prima Doamna a SUA nu-i raspunde gestului președintelui Donald Trump. Experții spun ca Melania evita aceasta…

- Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump (47), au fost gazdele primei vizite de stat. Cei doi i-au intampinat pe peluza de la Casa Alba pe președintele francez Emmanuel Macron și pe soția sa, Brigitte Macron (65). Vizita acestora din urma este una extrem de importanta, vizand discuții…