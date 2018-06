Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a salutat anuntul presedintelui SUA Donald Trump privind summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un care va avea loc la Singapore pe 12 iunie, relateaza sambata dpa. "Se pare ca drumul care duce spre un summit intre Coreea de Nord si SUA s-a largit si s-a consolidat", potrivit unui comunicat…

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, a declarat sambata ca subiectul trupelor americane stationate in Coreea de Sud nu va fi discutat la intalnirea presedintelui Donald Trump cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, informeaza AFP si Kyodo. "Daca putem reduce amenintarea (...)…

- Donald Trump spune ca summitul cu Kim Jong-un ar putea avea totusi loc pe 12 iunie. Anunțul președintelui american vine la o zi dupa acesta declarase ca summit-ul cu liderul de la Pehanina, care urma sa se desfașoare la Singapore, nu va mai avea loc. „Vorbim cu ei (nord-coreenii – n.r) in acest moment”,…

- Comitetul ONU pentru sanctiunile impuse Coreei de Nord a decis miercuri sa suspende temporar masurile impotriva unor inalti oficiali de la Phenian, pentru a le permite sa se deplaseze in Singapore, unde urmeaza sa aiba loc luna viitoare intalnirea liderului nord-coreean Kim Jong Un cu presedintele SUA,…

- Melania Trump a fost operata la rinichi, luni. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii avea probleme cu rinichii, conditia ei nefiind insa una foarte grava. Melania Trump a fost operata la rinichi, iar operatia a decurs foarte bine, potrivit directorului de comunicare al Primei Doamne. “In aceasta…

- Ministerul de externe din Singapore a confirmat ca orasul-stat va gazdui primul summit dintre presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, un eveniment istoric, chemat sa conduca la o...

- Summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc in Singapore pe 12 iunie, a anuntat joi presedintele american Donald Trump, exprimandu-si speranta ”pacii in lume”, relateaza The Associated Press, citat de News.ro.

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat luni convins ca summitul istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, va avea loc, mentionand Singapore ca loc posibil pentru aceasta intalnire prevazuta pana la inceputul lunii iunie, transmite AFP. "Cred ca summitul va avea loc, personal…