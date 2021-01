Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a sustinut miercuri ultimul sau discurs ca presedinte al SUA, in fata unui mic grup de simpatizanti ai sai veniti la baza aeriana Andrews (Maryland), relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agepres . ”Ne vom intoarce, intr-un fel sau altul”, le-a promis el in acest discurs…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in considera ca ar fi bine ca presedintele ales american Joe Biden sa angajeze discutii cu Coreea de Nord si sa profite de progresele realizate de catre presedintele in exercitiu Donald Trump cu dictatorul nord-coreean Kim Kong Un, relateaza Reuters, conform news.ro.…

- Primarul capitalei SUA, Washington DC, Muriel Bowser, a prelungit starea de urgența timp de 15 zile pana dupa ziua in care președintele ales al SUA, Joe Biden, iși va prelua mandatul și se va instala la Casa Alba, scrie BBC. Congresul SUA incepuse miercuri procesul de validare a victoriei lui Joe Biden…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Actualul președinte american Donald Trump, in ziua inaugurarii democratului Joe Biden, va pleca din Washington și va rata toate evenimentele oficiale. Despre planurile lui Trump informeaza portalul Axios cu referire la surse apropiate șefului statului. {{485683}}Potrivit datelor lor, Trump nu va saluta…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului, doi…

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Alegerea președintelui SUA se face prin sufragiu universal indirect, adica americanii desemneaza, pe 3 noiembrie, un grup de mari electori, reuniți in cadrul cunoscutului „Colegiu Electoral”. Astfel se poate ajunge in situația in care președintele SUA nu are și cele mai multe voturi din partea populației.…