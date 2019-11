Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump a avut parte de un moment neobisnuit pentru o prima doamna a Statelor Unite, fiind primita intr-o institutie de invatamant din Baltimore, statul Maryland, cu un amestec de huiduieli si aplauze.

- Prima Doamna a Statelor Unite a fost huiduita la un eveniment organizat in Baltimore, unde a ținut un discurs despre criza opioidelor, in fața a aproximativ 1.000 de elevi de liceu, noteaza CNN. Melania Trump a fost huiduita atunci cand a aparut pe scena și de mai multe ori in timpul discursului. Ea…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a primit luni bradul care va fi instalat cu ocazia Craciunului la Casa Alba, continuand o traditie care dateaza din 1960, relateaza dpa. Insotita de o escorta militara, sotia presedintelui Donald Trump a iesit din Casa Alba pentru a inspecta…

- Premierul demis, Viorica Dancila se afla astazi in vizita la Timișoara. Acesta a ajuns la ora 10 la Palatul Administrativ, unde a fost intampinata cu huiduieli de cațiva protestatari care s-au adunat cu puțin timp inainte de a ajunge prim-ministrul la sediul CJT. Viorica Dancila va susține o conferința…

- Primele-doamne Carmen Iohannis (58 de ani) si Melania Trump (49 de ani) au fost prezente alaturi de sotii lor, Klaus Iohannis (60 de ani) si Donald Trump (73 de ani), la receptia oferita in fiecare an de presedintele Statelor Unite sefilor de delegatii participanti la Adunarea Generala a Organizatiei…

- In invitatie li se solicita elevilor sa se alature saptamana viitoare Melaniei Trump intr-o vizita la NYSE si la ceremonia de deschidere a acestei burse.Din ratiuni logistice, doar zece elevi ar putea sa o insoteasca pe Prima Doamna a SUA, dar acest lucru a fost suficient pentru ca unii…

- Declaratii ale premierului Viorica Dancila, la Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara Viorica Dancila: Educatia inseamna pentru acesti copii o viata mai buna, un trai mai bun, oportunitatea de a-si cladi un rost in viata. Educatia reprezinta concret iesirea din saracie, combaterea violentei domestice,…

- O statuie din lemn care seamana cu Donald Trump a fost ridicata într-un sat din Slovenia, țara de origine a soției președintelui american. Artistul care a realizat lucrarea spune ca figurina, înalta de 8 m, reprezinta un avertisment, arata Reuters, scrie Mediafax. Monumentul realizat…